За месяц на границе Украины выявлено почти 500 поддельных документов

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украинские пограничники зафиксировали в течение последнего месяца свыше 440 поддельных, недействительных и чужих документов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В течение месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы выявили при проведении мероприятий проверки и оформления лиц в пунктах пропуска на государственной границе свыше 440 поддельных, недействительных и чужих документов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 3 февраля в Одесской области, в пункте пропуска Кучурган, пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили гражданку Молдовы. Женщина пыталась попасть в Украину как пассажирка одного из автомобилей, однако предоставила чужой загранпаспорт. Как сообщила женщина, документ она взяла у своей подруги.

В пункте пропуска Рава-Русская гражданка Украины, возвращаясь домой на автомобиле предъявила тоже чужой загранпаспорт. На обеих нарушительниц составлены протоколы о нарушениях законодательства, которые направлены в суд, чужие загранпаспорта изъяты.

Как сообщалось ранее, пограничники в Украине задержали гражданку Белоруссии, которую разыскивал Интерпол, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины.