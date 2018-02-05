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    Общество

    За месяц на границе Украины выявлено почти 500 поддельных документов

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    Как стало известно, в течение месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы выявили при проведении мероприятий проверки и оформления лиц в пунктах пропуска на государственной границе свыше 440 поддельных, недействительных и чужих документов.
    Cотрудник пограничной службы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украинские пограничники зафиксировали в течение последнего месяца свыше 440 поддельных, недействительных и чужих документов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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    Государственная пограничная служба Украины
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    "В течение месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы выявили при проведении мероприятий проверки и оформления лиц в пунктах пропуска на государственной границе свыше 440 поддельных, недействительных и чужих документов", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, 3 февраля в Одесской области, в пункте пропуска Кучурган, пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили гражданку Молдовы. Женщина пыталась попасть в Украину как пассажирка одного из автомобилей, однако предоставила чужой загранпаспорт. Как сообщила женщина, документ она взяла у своей подруги.

    В пункте пропуска Рава-Русская гражданка Украины, возвращаясь домой на автомобиле предъявила тоже чужой загранпаспорт. На обеих нарушительниц составлены протоколы о нарушениях законодательства, которые направлены в суд, чужие загранпаспорта изъяты. 

    Как сообщалось ранее, пограничники в Украине задержали гражданку Белоруссии, которую разыскивал Интерпол, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины.

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