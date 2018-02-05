Спецкор: протесты на границе с Польшей львовянами не поддерживаются

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Протесты на границе с Польшей продолжаются. Очередной митинг 3 января анонсировали на трех пунктах пропуска: Шегини, Рава-Русская и Ягодин.

Как сообщили организаторы, на акцию протеста выйдут люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы. С десяти утра и до шести вечера митингующие обещали ходить по пешеходным переходам на таможне, а также каждые 15 минут пропускать к границе по десять машин. И не скрывают, что таким образом хотят усложнить людям пересечение границы.

Стоит напомнить, что с начала 2018 года украинцы могут раз в сутки беспошлинно ввезти товара на 50 евро. Если стоимость товара — до 500 евро, его можно беспошлинно ввести раз в трое суток. Протестующие требуют отменить такие нововведения.

Что происходит на границе с Польшей, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в Львовской области Екатерина Рыбий.

(текст публикуется на языке оригинала)

"О 10.30 перекрили кордон з пунктом пропуску Шенигі, на пункті пропуску Шегині. Це приблизно 15-20 людей, ходять пішохідним переходом і пропускають автомобілі кожних 15 хвилин по 3-4 автівки. Також близько 30 осіб перекрили рух біля пункту пропуску Рава-Руська, ходять по пішохідному переходу і обіцяють що 15 хвилин пропускати по 1 автомобілю. Черг взагалі немає ні на пункті пропуску Шегині, ні на Рава-Руській. Тобто водії були попереджені фактично заздалегідь про те, що можливі ускладнення в перетині кордону і, я так підозрюю, передумали цього дня подорожувати. Не зафіксовано патрульними поліцейськими жодного порушення громадського порядку, поки що все спокійно, жодних конфліктних ситуацій. Патрульних поліцейських — в достатній кількості на кожному пункті пропуску, вони забезпечують охорону публічного порядку. В разі виявлення якихось порушень, будуть діяти згідно чинного законодавства", — повідомила Катерини Рибій.

МВД Украины в Facebook Митинги возле украинско-польской границы

Цю тему, а також інші актуальні для жителів Львівщини проблеми в ефірі «ГС» прокоментував спеціальний кореспондент зі Львова Андрій Галицький.

Чи дійсно ситуація досить-таки безпечна, поки що жодних конфліктів немає?

— Наразі дійсно можна говорити про те, що ситуація на кордоні, де відбувається блокування двох пунктів пропуску на кордоні з Польщею на території Львівської області, ситуація спокійна. Люди ходять по пішохідному переходу, можна казати, що блокують роботу пункту пропуску, але не відбувається жодних конфліктів ані між людьми та працівниками пунктів пропуску, ані між мітингувальниками та водіями автомобілів, які намагаються перетнути кордон і виїхати або до Польщі, або навпаки, заїхати на територію України.

Яку реакцію у жителів Львова викликають такі протести – обурення чи навпаки підтримку акції?

— Можна говорити, що в більшості жителі Львова виступають проти таких от дій, коли відбувається блокування пунктів пропуску. Вони зазначають, що такого робити не потрібно і потрібно шукати якісь інші шляхи вирішення цієї проблеми, яка сталася з початку 2018 року. Не всім подобаються такі дії жителів прикордоння.

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У Львові у церкві Святого князя Володимира сталася велика пожежа. Що знаєте про цей інцидент? Чи не було постраждалих?

— Так, сьогодні, в ніч 3 лютого, близько 2 години спалахнула пожежа в храмі, який розташований на Сихові, на проспекті Червоної Калини 89. Офіційні причини, через що виникла пожежа, будуть встановлені дещо пізніше. За попередніми даними, згоріло приміщення самої церкви, згорів церковний інвентар. На щастя, ніхто із людей не постраждав, тому що була ніч, в церкві нікого не було, крім священника. Священник також не постраждав, з ним все нібито добре, за попередніми даними. І зараз на місті події працює слідчо-оперативна група, пожежники, які лишились після гасіння пожежі, і експерти будуть з’ясовувати, опитувати мешканців, які можливо щось бачили, аби встановити, через що сталася пожежа.

Хочу зазначити, що цю церкву багато, дехто особливо серед депутатського корпусу Львівської міської влади, і серед мешканців, які живуть поруч із цією церквою, її вважають взагалі незаконною. І тим більше, ця церква московського патріархату. Буквально минулого тижня під будівлею цієї церкви був пікет. Львів’яни вимагали, аби цю церкву демонтували, тому що керівництво цієї церкви підтримувало такі, можна сказати, трагічні події, які сталися в Запоріжжі, коли священник московського патріархату відмовився відспівувати дитину в Запоріжжі. Тому протестували проти таких дій і вимагали аби цю церкву закрили.

zaxid.net Пожар в храме УПЦ

В аеропорту "Львів" запрацювала нова система посадки. У прес-службі аеропорту пояснили, що це дозволить приймати літаки в складних метеорологічних умовах. Можете розповісти про цю систему докладніше?

— Так, дійсно, вчора в аеропорту Львів повідомили про цю систему, що вона нарешті буде працювати. Чому — нарешті — поясню, тому що цю систему встановили ще перед проведенням футбольного Євро-2012, однак з невідомих причин вона не працювала, її не запускали, лише 2 лютого аж 2018 року, тобто за 6 років її встановили, і вона вже почала працювати. В аеропорту зазначили, що перший літак за допомогою цієї системи посадку аеропорт прийняв 29 грудня, а офіційно вже система запрацювала, її впровадили в роботу з 1 лютого. І вже 1 лютого з Києва до Львова прибував літак, який сідав на летовище за допомогою цієї системи. Вона допомагає пілотам садити безпечно для пасажирів літаки в таких складних метеорологічних умовах, особливо коли такий є густий туман, вона допомагає пілотам здійснювати цю посадку і зокрема, коли снігопади, коли видимість є не дуже доброю, допомагає також і в тих випадках. Тому сподіваємось, що не будуть таких як в інших містах, коли такі складні досить погодні умови, коли пілоти не можуть посадити літак, коли літаки завертають на інші аеропорти, от у Львові сподіваються, що таких випадків, таких інцидентів поменшає.

На початку цього року у Львові затвердили концепцію електромобільності. Чиновники мають план до 2025 року суттєво збільшити кількість еко-транспорту. Зокрема, п’яту частину від всіх автівок повинні становити – електрокари. Як львів’яни ставляться до електромобілів? Скільки їх зараз у Львові?

— У Львові поступово з кожним роком все більшає і більшає таких автомобілів, так званих електрокарів. Мешканці, які мають нагоду виїхати за кордон, які мають можливість, користуються такою можливістю і купують автомібілі-електрокари, користуються ними з радістю, зазначають, що вони дуже задоволені, міняючи такі традиційні автомобілі на бензині або на дизелі на електрокари. Тому влада, очевидно, бачачи таку ситуацію, що електрокари набувають популярності серед місцевих мешканців, і до речі, деякі депутати серед Львівської міської ради також мають електрокари, тому провели зустрічі з мешканцями, громадське обговорення, і після цих зустрічей влада вирішила прийняти таку концепцію, аби збільшити частку електрокарів до 2025 року. Загалом у Львові намагаються працювати над впровадженням екологічних видів транспорту, зокрема збільшують частки громадського транспорту, саме тролейбусів, трамваїв.

Ранее специальный корреспондент со Львова Андрей Галицкий сообщал, что активисты готовы потерпеть пару дней и не выезжать в Польшу, чтобы добиться возврата старых таможенных правил.