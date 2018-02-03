Митинги возле украинско-польской границы прошли без правонарушений

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Митинги по блокированию подъездов к пунктам пропуска на украинско-польской границе прошли без правонарушений, правоохранители обеспечили порядок, сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

По данным МВД, жители приграничных районов Львовской области перекрыли дороги возле трех пунктов пропуска на украинско-польской границе "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец". Кроме того, было перекрыто движение вблизи пропуска "Ягодин" в Волынской области, граждане таким образом выразили недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа.

"Патрульные полицейские Львовской и Волынской областей обеспечили публичную безопасность. Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, и таким образом удалось избежать конфликта между ними и людьми, которые намеревались пересечь границу", — говорится в сообщении.

Местные СМИ также сообщают, что митинги уже завершились.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.