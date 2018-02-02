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    Общество

    В николаевских школах объявлен карантин

    Тема:

    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (85)

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    В Николаеве учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, а также в муниципальном академическом колледже приостановлен с 5 февраля. Детские сады работают в обычном режиме.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Карантин объявлен с понедельника, 5 февраля, во всех школах Николаева, сообщает пресс-служба управления образования городского совета.

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    "Согласно распоряжению и. о. городского головы от 02.02.2018 с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 05.02.2018 приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже", — сказано в сообщении.

    Кроме того, говорится, что о возобновлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

    Детские сады работают в обычном режиме, уточнили в управлении.

    Ранее сообщалось, что в Украине растет количество школ и населенных пунктов, в которых дети вынуждены преждевременно уйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог. 

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