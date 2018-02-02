В николаевских школах объявлен карантин

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Карантин объявлен с понедельника, 5 февраля, во всех школах Николаева, сообщает пресс-служба управления образования городского совета.

"Согласно распоряжению и. о. городского головы от 02.02.2018 с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 05.02.2018 приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, муниципальном академическом колледже", — сказано в сообщении.

Кроме того, говорится, что о возобновлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Детские сады работают в обычном режиме, уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество школ и населенных пунктов, в которых дети вынуждены преждевременно уйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог.