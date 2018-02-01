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    В Киеве из-за гриппа приостанавливают занятия в школах

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (84)

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    По словам первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, в одной из школ приостановят занятия, так как уровень заболеваемости там превысил 20%, еще в 14 школах произошло частичное покласове закрытие.
    Ртутный градусник и таблетки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Киеве уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) среди школьников вырос на 25%, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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    "Сейчас в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне, характерном для данного периода года. Однако по четвертую неделю 2018 года зарегистрирован рост заболеваемости на 11,4%, если сравнивать с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детей, и хотя пока преимущественно болеют дошкольники, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25%", — сказал Поворозник.

    Поворозник сообщил, что в одной из школ приостановят занятия, так как уровень заболеваемости там превысил 20%, отметив, что еще в 14 школах произошло частичное покласове закрытие. Указано, что наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.

    Ранее сообщалось, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в течение недели не превышен, однако в некоторых областях фиксируются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

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