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    В мире

    Вспышка гриппа в США. Погибли почти 40 детей

    (обновлено: )25001
    Нынешняя вспышка гриппа стабильно удерживает свои позиции по всей стране вот уже три недели, вместо того чтобы переходить от одного района к другому.
    Скорая. Архивное фото
    Associated Press Brynn Anderson

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В результате вспышки гриппа, которая охватила почти все штаты США, погибли 37 детей, следует из данных Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

    Чашка чая. Архивное фото
    Украинское фото
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    Согласно его информации, грипп распространился в 39 штатах, а также на Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи. Число госпитализаций с симптомами, напоминающими грипп, составило 41,9 на 100 тысяч человек.

    "Мы ожидаем, что поступят новые сообщения о гибели детей, так же, как это происходило в другие трудные сезоны", — сообщил представитель CDC Дэн Джерниган, слова которого приводит издание USA Today.

    По его словам, в 2014-2015 годах грипп унес жизни 148 детей.

    Джерниган считает, что эпидемия 2018 года схожа с той, что произошла три года назад. Тогда в общей сложности заболели 34 миллиона человек, в больницу попали 710 тысяч, для 56 тысяч болезнь закончилась летальным исходом. Удивление в нынешней вспышке вызвало то, что она стабильно удерживает свои позиции по всей стране вот уже три недели, вместо того чтобы переходить от одного района к другому.

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