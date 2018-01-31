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    Грипп атакует. В Украине за неделю заболели 181 тыс человек

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    Самый высокий интенсивный показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской - 739,4, самый низкий - в Закарпатской областях - 242,6 на 100 тыс. населения.
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    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в течение недели не превышен, однако в некоторых областях фиксируются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа.

    Федор Лапий
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    Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 4-ю неделю (22-28 января) Центра общественного здоровья, сообщает УНН.

    "Наблюдалась низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ без превышения эпидемических порогов в регионах, только в некоторых областях наблюдаются отдельные случаи лабораторно подтвержденного гриппа", — говорится в бюллетене.

    Так за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 181 287 человек, из них 66,4% дети до 17 лет. Интенсивный показатель составляет 467,3 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог по Украине, на 13,8% больше прошлой неделе и на 19,9% меньше аналогичного периода прошлого сезона.

    По сравнению с прошлой неделей показатель темпа прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 5,5%, и 18,6% соответственно.

    Самый высокий интенсивный показатель зарегистрирован в Киевской — 739,4, самый низкий — в Закарпатской областях — 242,6 на 100 тыс. населения.

    Госпитализированы были 3,4% лиц от общего количества заболевших, что на уровне прошлой недели. Среди госпитализированных больше детей 0-4 года.

    Летальных случаев за осложнений после гриппа не зарегистрировано.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

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