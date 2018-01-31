наверх
31.01.201818:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минздрав назвал шокирующее число онкобольных украинцев

    (обновлено: )21510
    По данным ведомства, ежегодно в стране регистрируется более 130 тысяч новых случаев онкологии. В ведомстве признают, что указанных мероприятий недостаточно для обеспечения всех пациентов необходимым лечением.
    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Украине насчитывается более миллиона больных онкологическими заболеваниями, сообщает в среду пресс-служба Министерства здравоохранения.

    По данным ведомства, ежегодно в стране регистрируется более 130 тысяч новых случаев онкологии.

    "В Украине — более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется более 130 тыс. новых случаев (в 2017 году — 143 тыс.). Минздрав работает над тем, чтобы как можно больше украинцев имели доступ к бесплатному лечению, а также подчеркивает необходимость профилактики рака, простые вещи могут снизить риск на 30%", — говорится в сообщении.

    Протест под Кабмином с требованием средств на операции за границей для тяжело больных украинцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Родственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин

    Отмечается, что за 2017 год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% — для лечения рака у детей. Так, в минувшем году на закупку лекарств для взрослых выделено 809 млн грн (в 2016 году — 397 млн грн), для детей — 558 млн грн (в 2016 году — 353 млн грн).

    Кроме того, Министерство здравоохранения оптимизировало расходы на ряд программ в течение 2017 года, поэтому удалось сэкономить 100 млн грн. Эти средства перераспределены на закупку препаратов для лечения взрослой онкологии.

    Также в конце 2017 года впервые за все годы независимости Украины была полностью покрыта потребность в лечении для больных раком крови. ПРООН провел закупки препарата "Иматиниб" — основного для лечения хронических миелолейкозов, сэкономив 11 млн грн, на которые организация уже провела дозакупку лекарств, заявили в Минздраве.

    В то же время в ведомстве признают, что указанных мероприятий недостаточно для обеспечения всех пациентов необходимым лечением.

    Ранее сообщалось, что биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток. К такому выводу пришли ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН (Россия).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ