Минздрав назвал шокирующее число онкобольных украинцев

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Украине насчитывается более миллиона больных онкологическими заболеваниями, сообщает в среду пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, ежегодно в стране регистрируется более 130 тысяч новых случаев онкологии.

"В Украине — более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется более 130 тыс. новых случаев (в 2017 году — 143 тыс.). Минздрав работает над тем, чтобы как можно больше украинцев имели доступ к бесплатному лечению, а также подчеркивает необходимость профилактики рака, простые вещи могут снизить риск на 30%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2017 год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% — для лечения рака у детей. Так, в минувшем году на закупку лекарств для взрослых выделено 809 млн грн (в 2016 году — 397 млн грн), для детей — 558 млн грн (в 2016 году — 353 млн грн).

Кроме того, Министерство здравоохранения оптимизировало расходы на ряд программ в течение 2017 года, поэтому удалось сэкономить 100 млн грн. Эти средства перераспределены на закупку препаратов для лечения взрослой онкологии.

Также в конце 2017 года впервые за все годы независимости Украины была полностью покрыта потребность в лечении для больных раком крови. ПРООН провел закупки препарата "Иматиниб" — основного для лечения хронических миелолейкозов, сэкономив 11 млн грн, на которые организация уже провела дозакупку лекарств, заявили в Минздраве.

В то же время в ведомстве признают, что указанных мероприятий недостаточно для обеспечения всех пациентов необходимым лечением.

Ранее сообщалось, что биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток. К такому выводу пришли ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН (Россия).