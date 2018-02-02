Грипп в Виннице: карантин могут продлить

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине растет количество школ и населенных пунктов, в которых дети вынуждены преждевременно уйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. Из-за гриппа закрывают школы во многих городах. По состоянию на среду, 31 января, на карантин отправились школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. Отмечается, что закрывают те учебные заведения, где превышен эпидемический порог.

О ситуации с заболеваемостью гриппом рассказала спецкор радиостанции Голос Столицы из Винницы Ирина Коваленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як багато шкіл закрито на сьогодні на Вінничині?

— Хочу зазначити, що почали тимчасово закривати школи на карантин в Вінниці з понеділка. Тимчасово на вимушені канікули відправили учнів п'яти шкіл та одного училища. Однак, вже з вчорашнього дня, саме з 31 січня, в місті закрили усі школи, зазначили, що в різних школах були відсутні від 8% і навіть до 30% учнів саме через захворюваність на ГРВІ. Також стосовно інформації місцевого Департаменту охорони здоров'я, за останній тиждень було зафіксовано близько 3 тисяч захворювань і близько 70% серед хворих були саме діти. Тому аби уникнути розповсюдження ГРВІ та грипу було прийнято рішення, зокрема, припинити тимчасово навчання у школах. Наразі відомо, що перебуватимуть діти на вимушених канікулах до 6 лютого. Однак, якщо спад захворюваності все ж таки не буде зафіксовано, то, можливо, канікули ще продовжать. Однак, наразі інформація офіційна, що відпочиватимуть діти до 6 лютого. Тоді знову комісія місцева буде приймати рішення, чи все ж таки розпочинати знову навчання, чи ні. Що стосується закладів області, то наразі відомо, що лише дві школи в області на Вінничині закрито на карантин. Зокрема, одна школа в місті Немирів є, одна в Калинівському районі. Ось така наразі ситуація.

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Які захворювання переважають? Яка ситуація з кором?

— З кором взагалі ситуація спокійна. Якихось таких епідемій наразі немає. В нас всі садочки працюють в штатному режимі. На щастя летальних випадків не було зафіксовано. В місті Вінниці немає перевищення захворюваності по кору. На карантин діти пішли саме через грип та ГРВІ.

Синоптики прогнозують незначне потепління найближчої доби. Яка зараз погода? Чи сприяє вона розповсюдженню чи зменшенню захворюваності?

— Погода насправді зараз сонячна. Однак, все ж таки мороз трішки є. Тому погода все ж таки сприяє зменшенню захворюваності. Адже знаємо, що при плюсовій температурі більше все ж таки ймовірність захворіти, ніж при морозній. Тому будемо сподіватися, що все ж таки завдяки заходам, які впроваджуються в місті, а саме, що школи відправили на карантин, будуть діти менше часу проводити в місцях скупчення людей, і вдасться уникнути все ж таки епідемії. На сьогодні в місті такої ще не оголошено.

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Напомним, первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что во избежание распространения гриппа принято решение о приостановлении занятий в одной из школ Киева, где уровень заболеваемости превысил 20%. Еще в 14 произошло частичное поклассовое закрытие.