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    Общество

    Мать выгнала босого из квартиры. В Харькове госпитализирован подросток

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    Женщина выгнала ребенка, чтобы продолжить выпивать с собутыльником, сообщили в полиции. По данным правоохранителей, подросток госпитализирован, домой он возвращаться не хочет.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Женщина, находившая в состоянии алкогольного опьянения, выгнала из квартиры своего босого ребенка в Харькове, пишет NewsRoom со ссылкой на сотрудницу патрульной полиции Ляну Теремкову.

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    Момент наезда на мать с ребенком в Хмельницкой области попал на видео

    По ее словам, инцидент произошел в доме по переулку Пятигорскому: 15-летнего Максима, который стоял в подъезде босой около часа, заметили соседи и вызвали полицию. Подросток сообщил правоохранителем, что мать "закладывает за воротник" в квартире с собутыльником, дверь она не открыла.

    В данный момент он находится в одной из больниц города. 

    "Обычно такие дети пару месяцев находятся под присмотром медиков, а потом попадают в спецучреждение. Матери же дается около полугода, чтобы прийти в себя и, при желании, забрать ребенка. Но Максим говорит, что не хочет возвращаться. По его словам, это был уже не первый такой случай", — сообщила Теремкова.

    В начале года в Киевской области 27-летняя женщина бросила троих детей на пьяного сожителя и исчезла на пять дней.

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