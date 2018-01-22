Мать выгнала босого из квартиры. В Харькове госпитализирован подросток

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Женщина, находившая в состоянии алкогольного опьянения, выгнала из квартиры своего босого ребенка в Харькове, пишет NewsRoom со ссылкой на сотрудницу патрульной полиции Ляну Теремкову.

По ее словам, инцидент произошел в доме по переулку Пятигорскому: 15-летнего Максима, который стоял в подъезде босой около часа, заметили соседи и вызвали полицию. Подросток сообщил правоохранителем, что мать "закладывает за воротник" в квартире с собутыльником, дверь она не открыла.

В данный момент он находится в одной из больниц города.

"Обычно такие дети пару месяцев находятся под присмотром медиков, а потом попадают в спецучреждение. Матери же дается около полугода, чтобы прийти в себя и, при желании, забрать ребенка. Но Максим говорит, что не хочет возвращаться. По его словам, это был уже не первый такой случай", — сообщила Теремкова.

В начале года в Киевской области 27-летняя женщина бросила троих детей на пьяного сожителя и исчезла на пять дней.