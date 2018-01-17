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    В Харьковской области ищут мать, которая ушла с младенцем и не вернулась

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    Полиция назвала приметы 18-летней девушки, которая покинула дом, прихватив с собой сына, родившегося в прошлом году. Правоохранители считают, что они могут находиться в Харькове или Дергачах.
    Участники конфликта в полиции
    Сергей Каплин, facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Дергачевский отдел полиции Харьковской области разыскивает 18-летнюю девушку, которая ушла со своим новорожденным сыном, и не вернулся.

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    Андрей Поликовський/iPress.ua
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    "Отдел полиции устанавливает местонахождение Бобрик Елены Анатольевны 1999 года рождения, которая утром 16 января вместе со своим сыном Бобриком Артемом Николаевичем 2017 года рождения ушла в неизвестном направлении из дома", сообщает старший инспектор отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет.

    Он называет приметы пропавшей девушки: на вид — 18-19 лет, рост — 160-162 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в пальто рыжего цвета, черные сапоги, черную вязаную шапку, темные спортивные штаны спереди фиолетового цвета.

    Ее ребенок был одет в комбинезон синего цвета, шапку синего цвета с двумя бубонами салатового цвета.

    Полиция считает, что вероятное местонахождение пропавших — Харьков или Дергачи.

    Ранее Харьковская полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти мужчины, обнаженное тело которого нашли возле водоема в Холодногорском районе. На месте обнаружения мертвого мужчины были найдены его одежда, банковская карта и другие личные вещи. На земле и свитере были следы крови. Предварительно, у погибшего был переломан также нос.

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