В Харьковской области ищут мать, которая ушла с младенцем и не вернулась

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Дергачевский отдел полиции Харьковской области разыскивает 18-летнюю девушку, которая ушла со своим новорожденным сыном, и не вернулся.

"Отдел полиции устанавливает местонахождение Бобрик Елены Анатольевны 1999 года рождения, которая утром 16 января вместе со своим сыном Бобриком Артемом Николаевичем 2017 года рождения ушла в неизвестном направлении из дома", сообщает старший инспектор отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет.

Он называет приметы пропавшей девушки: на вид — 18-19 лет, рост — 160-162 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в пальто рыжего цвета, черные сапоги, черную вязаную шапку, темные спортивные штаны спереди фиолетового цвета.

Ее ребенок был одет в комбинезон синего цвета, шапку синего цвета с двумя бубонами салатового цвета.

Полиция считает, что вероятное местонахождение пропавших — Харьков или Дергачи.

Ранее Харьковская полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти мужчины, обнаженное тело которого нашли возле водоема в Холодногорском районе. На месте обнаружения мертвого мужчины были найдены его одежда, банковская карта и другие личные вещи. На земле и свитере были следы крови. Предварительно, у погибшего был переломан также нос.