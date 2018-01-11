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    Не дала денег на алкоголь. Пьяный харьковчанин забил ногами мать

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (144)

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    По данным прокуратуры Харьковской области, 49-летний мужчина избил 87-летнюю мать. После этого он не кормил ее и отказывался давать даже воду. Женщина от побоев скончалась.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Житель Харькова подозревается в нанесении травм матери, в результате которых она умерла, мужчина арестован, сообщает в четверг областная прокуратура.

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    Согласно сообщению, трагедия произошла в конце 2017 года, 49-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, до смерти забил 87-летнюю мать, которая отказалась давать ему деньги на спиртное. В прокуратуре сообщили, что сын избивал женщину ногами, волочил ее по квартире за руку, а после издевательства не давал пищи и воды. При этом он запретил пожилому отцу говорить о содеянном.

    Пенсионерку обнаружила дочь, которая отвезла ее в больницу, но спасти не удалось. Причиной смерти стали травмы грудной клетки, правого плеча и легочно-сердечная недостаточность.

    Аналогичный случай произошел в 2013 году, но тогда мать простила сына, забрала обвинения и таким образом "спасла его от тюрьмы".

    Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее в России внук забил бабушку ломом, увидев в ней ведьму.

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