Не дала денег на алкоголь. Пьяный харьковчанин забил ногами мать

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Житель Харькова подозревается в нанесении травм матери, в результате которых она умерла, мужчина арестован, сообщает в четверг областная прокуратура.

Согласно сообщению, трагедия произошла в конце 2017 года, 49-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, до смерти забил 87-летнюю мать, которая отказалась давать ему деньги на спиртное. В прокуратуре сообщили, что сын избивал женщину ногами, волочил ее по квартире за руку, а после издевательства не давал пищи и воды. При этом он запретил пожилому отцу говорить о содеянном.

Пенсионерку обнаружила дочь, которая отвезла ее в больницу, но спасти не удалось. Причиной смерти стали травмы грудной клетки, правого плеча и легочно-сердечная недостаточность.

Аналогичный случай произошел в 2013 году, но тогда мать простила сына, забрала обвинения и таким образом "спасла его от тюрьмы".

Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.

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