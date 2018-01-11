В Киеве пьяный подполковник полиции на авто врезался в столб

В Киеве на Соломенской площади произошла резонансная авария: водитель Daewoo Nexia на скорости не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара автомобиль был серьезно поврежден, а водитель успел выскочить до того, как машина сгорела

Сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что пострадавшим оказался подполковник Национальной полиции Украины Эдуард Регеда. В момент аварии у него были все признаки алкогольного опьянения.

Позднее стало известно, что Регеда покинул больницу, куда был госпитализирован.

Напомним, во время рождественских праздников во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины.

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