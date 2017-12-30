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    "Ловушка для автомобилистов". На границе с Польшей - бесконечные очереди

    (обновлено: )26
    В большинстве пунктов пропуска скопились огромные очереди. Так, на КПП "Ягодин" многие стоят уже сутки. На КПП "Краковец" среднее время проезда составляет как минимум 10-12 часов.
    Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском границы
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В преддверии новогодних праздников граница Украины и Польши превратилась в "ловушку для автомобилистов", сообщает "Страна".

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    В большинстве пунктов пропуска скопились огромные очереди. Так, на КПП "Ягодин" многие стоят уже сутки. На КПП "Краковец" среднее время проезда составляет как минимум 10-12 часов.

    Некоторые автомобилисты переезжают с одного КПП на другой в надежде пройти контроль скорее.

    Как отмечает издание, очереди во многом провоцируют "пересічники" на польских номерах, которые хотят успеть пересечь границу и вернуться назад до Нового года, а также украинцы, которые едут отмечать Новый год по безвизу.

    Напомним, ранее украинские пограничники предупредили о возможном скоплении транспортных средств перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС в Закарпатской области в связи с праздниками.

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