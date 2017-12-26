КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы транспортным средством в пункте пропуска "Бачевск", сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как уточняется, в понедельник, около 17 часов, в пункт пропуска прибыл автомобиль марки "ВАЗ". На нем следовал гражданин Украины 1972 года, житель Сумской области. После прохождения пограничного контроля автомобиль был направлен ​​пограничниками в зону таможенного контроля. В ходе оформления транспортного средства водитель внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска.

пресс-центр Госпогранслужбы Украины Мужчина на авто пытался прорваться через российско-украинскую границу

"Пограничники отреагировали мгновенно и с помощью средств принудительной остановки авто было остановлено и блокировано", — говорится в сообщении.

За нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы на нашего соотечественника составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 202 и 185-10 КУоАП.

Напомним, в минувший четверг в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.