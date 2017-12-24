Брексит: Страх и ненависть поселились на ирландской границе

РИА Новости Украина

Пока остается непонятным, как именно будет осуществляться Брексит, одним из наиболее важных аспектов этой проблемы является ситуация на границе между Великобританией и Ирландией. Отсутствие четкого представления о том, как именно граница будет функционировать после выхода Британии из ЕС, уже начинает создавать проблемы простым гражданам и предпринимателям из этого региона с весьма непростой историей.

Корреспондент Sputnik Джордан Брукс отправился туда, чтобы разобраться в данном вопросе. Наше путешествие начинается в Белфасте.

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На протяжении последних 10 лет Пэдди Хьюз руководит компанией, занимающейся продажей пищевых добавок для лошадиного корма. По словам Хьюза, его беспокоит увеличение издержек, которое может быть вызвано Брекситом: "У нас имеются следующие вопросы по поводу Брексита: какие пошлины нас ждут? Во что мне будет обходиться экспорт моей продукции в Европу? Не приведут ли возросшие экспортные пошлины и сопутствующий документооборот к удорожанию моей продукции, что, в свою очередь, сделает ее неконкурентоспособной в Европе? Никто, по всей видимости, этого не знает, и это вызывает опасения. Я экспортирую свою продукцию по всему миру. В данный момент, чтобы отправить груз в Германию, мне нужна лишь накладная. В то же время, для отправки груза на Ближний Восток требуются печати из торговой палаты и посольства, ветеринарные инспекции и дополнительные затраты на посреднические услуги. Все это приводит к росту цены и, соответственно, влияет на мою конкурентоспособность за рубежом.

Меня беспокоит то, смогу ли я сохранить конкурентоспособность в Европе при высоких пошлинах и выросшем документообороте".

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о своей уверенности в том, что на острове не возникнет так называемая "жесткая" граница, несмотря на предупреждения о том, что эту "головоломку еще предстоит решить".

Варадкар заявил, что это "прописано черным по белому", подразумевая наличие договора между ЕС и Соединенным Королевством на этот счет.

Правительство Соединенного Королевства и ЕС хотят сохранить свободный поток товаров без пограничных проверок, которые, как они опасаются, могут отбросить регион во времена Смуты (конфликт в Северной Ирландии). Однако Демократическая юнионистская партия не хочет особого отношения к Северной Ирландии после Брексита.

Согласно договору, заключенному между Великобританией и ЕС, все последующие договоренности должны быть направлены на сохранения "сотрудничества между Севером и Югом" и придерживаться "гарантии избежать создания жесткой границы", данной Соединенным Королевством.

Соглашение также указывает на недопустимость возникновения каких бы то ни было "законодательных барьеров" между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства, дабы компании из Северной Ирландии по-прежнему имели свободный доступ к британскому внутреннему рынку.

"В первую очередь, необходимо учесть стоимость переезда. Мы здесь давно обосновались, работаем на протяжении десяти лет. Переезд компании на юг Ирландии обойдется в тысячи фунтов. Но в противном случае это может стоить мне потери конкурентоспособности в Европе или даже в мире, с учетом экспортных пошлин и бумажной волокиты. Любой, кто занимается производством, скажет вам, что уровень конкуренции на этом рынке очень высок. Речь идет о прибыльности: все, что ведет к снижению нашей прибыльности и конкурентоспособности, является поводом для беспокойства", — пояснил Хьюз.

Жители многих приграничных городов объединились, чтобы совместно выступить против Брексита и объяснить, чем он им грозит. Граждане проводят акции протеста на множестве пограничных переходах, используя возникающие заторы как способ привлечь внимание к проблеме.

Том Мюррей, аптекарь из Донегала, является членом объединения под названием Пограничные Сообщества Против Брексита. Он рассказал нам, как именно Брексит затронул его жизнь.

"Это событие серьезно затронет меня. Три наши аптеки расположены на границе, и к нам приходят пациенты с обеих ее сторон. Кроме того, наша конкурентоспособность напрямую зависит от нашей возможности покупать товары на севере по гораздо меньшей цене, — рассказал он. — Возможное введение таможенных сборов, по сути, приведет к возникновению двадцатипроцентной импортной пошлины на наши товары, что серьезным образом отразится на нашей конкурентоспособности, наших ценах и даже на нашей гарантии занятости".

"Я думаю, одним из главных результатов Брексита стало чувство неопределенности. Я уже замечал, как некоторые люди стали тратить меньше денег, чем прежде. Люди начинают осторожничать, так как они не знают, что их ждет дальше. Я поговорил с несколькими членами нашей местной торговой палаты, и, по их словам, все меньше людей ищут новую работу, все меньше компаний инвестируют свои средства в другие компании, ведь никто из них не уверен в экономическом будущем", - добавил Мюррей.

Sputnik встретился с доктором Бренданом Брауном, доцентом (Assistant professor) кафедры конфликтологии в дублинском Тринити-колледже, дабы узнать его мнение по поводу возможного введения "жесткой" границы и перспектив дальнейших отношений между ЕС и Соединенным Королевством: "Не было предпринято никаких попыток креативно осмыслить то, как можно минимизировать проблемы, оценить количество людей, пересекающих границу каждый день, будь то на работу или же по семейным или хозяйственным делам. К примеру, на самом севере Ирландии граница между Донегалом и графством Дерри столь прозрачна, что люди пересекают ее по два-три раза за день по пути на работу".

"Что касается наличия схожей ситуации в других частях Европы, недавно я ознакомился с работой своего друга и коллеги, доктора Кэти Хэйвуд из Университета Квинс в Белфасте. Она обратила внимание на то, как похожим образом функционирует граница в странах вроде Норвегии и Швеции, а также на сотрудничество между скандинавскими странами. На данный момент не ясно, сможет ли что-то подобное возникнуть здесь", — добавил Браун.

Ли Макгоуэн, профессор кафедры политологии и международных отношений в Университете Квинс в Белфасте, занимается исследованием последствий Брексита, и согласился встретиться с нами, чтобы обсудить влияние этого процесса на Ирландию: "Весь процесс проходит ужасно медленно, и сопряжен с большим количеством затруднений, чем многие изначально предполагали. Я думаю, в преддверии июньского референдума 2016 года тема ирландской границы всплыла в обсуждении лишь под самый конец. Даже по окончании референдума в Уайтхолле слабо представляли возможные последствия пограничного вопроса для Северной Ирландии и Республики Ирландия. Я полагаю, им понадобилось время, чтобы осознать весь комплекс проблем, связанных с границей, и это, в свою очередь, несколько усложнило переговоры по данному вопросу".

Несмотря на существующие гарантии того, что "жесткой" границы не будет, на данный момент не ясно, как именно будет выглядеть и функционировать разграничение между Евросоюзом и Соединенным Королевством после Брексита.

Если весь процесс не будет расписан в мельчайших деталях, обыкновенным людям будет все сложнее планировать собственное будущее, ибо малейшая ошибка может стоить им средств к существованию.