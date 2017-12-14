Суд закрыл дело Тимошенко по прорыву границы Украины

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области закрыл дело о незаконном пересечении границы Украины лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Об этом сообщил адвокат политика Николай Титаренко, уточнив, что причина пока неизвестна.

"Было закрыто дело об административном правонарушении относительно Тимошенко", — цитирует Титаренко агентство "Украинские новости". Он также сообщил, что аналогичное решение было принято и в деле о незаконном пересечении границы депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.

Адвокат сообщил, что в судебном заседании сторона защиты настаивала на закрытии дела в связи отсутствием состава правонарушения. Кроме того, по мнению адвоката, Тимошенко и Власенко действовали в состоянии крайней необходимости в связи с сообщением о минировании. Также защита ходатайствовала о закрытии дела в связи истечением сроков рассмотрения дела.

По словам Титаренко, полный текст решения должен быть подготовлен в течение пяти дней и тогда станет понятно, по какой именно причине суд решил закрыть дело.

Ранее погранслужба Украины заявила, что вручила Тимошенко протокол об административном правонарушении. Советник главы МВД Антон Геращенко ранее заявил, что Тимошенко и еще четыре депутата незаконно пересекли границу Украины вместе с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.