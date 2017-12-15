Как в Донбассе: на границе с Крымом полиция установит блокпосты

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальная полиция украины намерена усилить меры безопасности на административной границе с Крымом.

Вдоль границы будут установлены блокпосты, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, новая система безопасности будет аналогична той, что действует в районе проведения Антитеррористической операции Донбассе.

"Мы должны работать по выявлению террористов и других лиц, въезжающих на территорию Украины для совершения преступлений", — утверждает Аброськин.

Для разработки и внедрения системы безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.

Ранее первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов заявил, что транспортные перевозки от расположенных на границе с Крымом пропускных пунктов в украинские города на 95% нелегальные, поскольку легальных перевозчиков нет.