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    Как в Донбассе: на границе с Крымом полиция установит блокпосты

    (обновлено: )36717
    Национальная полиция Украины намерена внедрить на границе с Крымом новую систему безопасности - такую же, как в зоне проведения АТО.
    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Лаура Литвиненко/Facebook

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальная полиция украины намерена усилить меры безопасности на административной границе с Крымом.

    Конфликт на блокпосту в Константиновке Донецкой области. Видео
    Канал на Youtube ГУ НП Украины в Донецкой области
    "Лавры" Парасюка не дают покоя. Конфликт на блокпосту в Константиновке

    Вдоль границы будут установлены блокпосты, сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Донецкой области.

    По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, новая система безопасности будет аналогична той, что действует в районе проведения Антитеррористической операции Донбассе.

    "Мы должны работать по выявлению террористов и других лиц, въезжающих на территорию Украины для совершения преступлений", — утверждает Аброськин.

    Для разработки и внедрения системы безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.

    Ранее первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов заявил, что транспортные перевозки от расположенных на границе с Крымом пропускных пунктов в украинские города на 95% нелегальные, поскольку легальных перевозчиков нет.

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