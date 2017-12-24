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    Общество

    На границах с Польшей и Словакией - гигантские очереди

    (обновлено: )27210
    Как стало известно, с украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска, а со стороны Словакии и Польши очереди растянулись на многие километры.
    На границе с Украиной
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. На границах с Польшей и Словакией в воскресенье образовались километровые очереди, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина".

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    По его словам, с украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска, а со стороны Словакии и Польши очереди растянулись на многие километры.

    "На "Ягодине", по нашей информации, очередь составляет около 900 авто, примерно такая же ситуацию на "Раве-Русской" и "Шегинях", — сообщил Слободян.

    Он связал это с тем, что граждане Украины, работающие за рубежом, в странах Европы, возвращаются на новогодние праздники домой.

    Как сообщалось ранее, пограничники усиливают охрану государственной границы Украины со странами Евросоюза на период рождественских и новогодних праздников.

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