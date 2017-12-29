Праздник-разруха. Кто-то уцелеет в новогоднюю ночь, кто-то нет

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Глава МВД Арсена Авакова уже отправился встречать Новый год в солнечную Италию, что стало известно из его страницы в Instagram. Судя по снимку с геолокацией "Алатри", министр любуется красотами древнего города, в то время как его подчиненные готовятся выйти на защиту спокойствия рядовых украинцев. В период проведения массовых мероприятий в 668-ми населенных пунктах, где запланировано участие 1 миллиона 662 тысяч граждан, полиция будет следит за порядком.

Украинцы под охраной

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, оперативная обстановка в стране остается сложной.

"Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечено более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных", — отметил Сергей Яровой.

В МВД намерены тщательно рассчитать силы и средства, обеспечить достаточное количество нарядов, патрулей, следственно-оперативных и взрывотехнических групп. Предусмотреть резерв личного состава, автотранспорта и определить места их дислокации и маршруты передвижения. Сергей Яровой приказал наладить координацию действий с местными органами власти, прокуратурой и СБУ.

"Мы должны постоянно собирать и анализировать информацию о ситуации, которая складывается в местах проведения праздничных мероприятий и оперативно реагировать на любые вызовы", — подчеркнул он.

Кому веселье, а кому работа

Как отмечают сотрудники МВД, новый год никогда не проходит спокойно. Масса вызовов на мелкие правонарушения, причина которых кроется в чрезмерном злоупотреблении спиртного.

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"Каждый новый год, пока я был молодым сотрудником районного отделения милиции я постоянно дежурил на Новый год. Если вспомнить, мне редко удавалось в 12 ночи чисто символически поднят бокал. Каждый раз, я оказывался на вызове. К примеру, семейка начала встречать новый год заранее, сели за стол в девять часов. К 12 хозяин наклюкался до полусмерти и давай гонять жену по квартире, вспоминая все плохое в уходящем году. Или же компания друзей собралась, проводили старый год, выпили, поссорились, подрались. Скорая увезла драчунов в больницу, ну а мы опрашивали уцелевших свидетелей. Вообще то, в новогоднюю ночь больше всего происходит драк, как на улицах, под елочкой, так и дома за столом. Да, было дело, когда под утро в отделение доставляли пьяных мужиков – голых и босых. Напились на гуляниях со случайными людьми, которые не жалели выпивку. Задремали где-то на скамейке, а когда разбудил патруль, выяснялось, что их обобрали. Не только деньги забирали, но и одежду, ведь на новый год стараются одеть что получше и поновее. Все беды – от чрезмерного употребления спиртного", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудники МВД Украины Андрей Кондрашов.

По словам бывшего сотрудника милиции, карманных краж в новогоднюю ночь было много, а вот квартирных почти не было. Домушники, как и все граждане, тоже встречают Новый год. Но и долго без дела не сидят.

Не шумный праздник

Так же, как рассказывает Андрей Кондрашов, в Новый год всегда происходит масса несчастных случаев. В морозы замерзают пьяницы или же курят в постели. А еще хлопот добавляли любители взрывов – петард, фейерверков.

"Перед новым годом традиционно проводились рейды по рынкам по изъятию не лицензионного товара непонятного качества. Ведь сколько петард калечило людей из года в год, даже сложно посчитать. И, слава Богу, что в 2014 году их запретили и запрет действует по сей день. Этим спасли здоровье многих людей. Да что там здоровье. Помню в Виннице от неудачно запущенного фейерверка загорелся дом, две семьи остались без жилья. На улицах заметно спокойнее стало и люди целее. Это единственное правильное решение, запретить использование пиротехники до конца АТО. Это тот случай, когда хотелось бы, чтобы АТО не завершалось", — считает Андрей Кондрашов.

Впрочем, данный запрет все равно нарушают. 27 декабря в Запорожье во время рейда сотрудников ГУ ДСНС и ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области изъяли более тысячи незаконных пиротехнических изделий. По факту было составлено пять административных актов. Об этом передали в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в регионе.