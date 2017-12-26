Украинцев предупредили об очередях на границе с ЕС

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украинские пограничники предупреждают о возможном скоплении транспортных средств перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС в Закарпатской области в связи с праздниками.

"Мукачевский пограничный отряд информирует о возможном скоплении транспортных средств перед пунктами пропуска через границу. Такой наплыв прогнозируемый и связан с новогодними и рождественскими праздниками", — сообщила во вторник пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники принимают необходимые меры для пропуска граждан, в частности, организовано взаимодействие с венгерскими и румынскими коллегами, отмечается в сообщении.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.