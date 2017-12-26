наверх
26.12.201720:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинцев предупредили об очередях на границе с ЕС

    (обновлено: )118
    Мукачевский пограничный отряд информирует о возможном скоплении транспортных средств перед пунктами пропуска через границу. Такой наплыв прогнозируемый и связан с праздниками.
    Очередь на границе Закарпатской области и Венгрией
    mukachevo.net

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украинские пограничники предупреждают о возможном скоплении транспортных средств перед пунктами пропуска на границе со странами ЕС в Закарпатской области в связи с праздниками.

    Инфографика. Оливье как подарок
    РИА Новости Украина
    Оливье как подарок. Во сколько обойдется новогодний стол

    "Мукачевский пограничный отряд информирует о возможном скоплении транспортных средств перед пунктами пропуска через границу. Такой наплыв прогнозируемый и связан с новогодними и рождественскими праздниками", — сообщила во вторник пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

    Пограничники принимают необходимые меры для пропуска граждан, в частности, организовано взаимодействие с венгерскими и румынскими коллегами, отмечается в сообщении.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Валерия Лутковская и Ирина Геращенко (в центре)
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине