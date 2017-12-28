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    Общество

    Двум прифронтовым поселкам вернули электричество

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    Прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово подключены к электроснабжению. Ремонтные работы проходили в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    Восстановление электричества в зоне АТО
    facebook.com/ato.news

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ГСЧС при помощи Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению, сообщил пресс-центр штаба АТО.

    Ремонтные работы проходили в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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