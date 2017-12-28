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    Общество

    Госдеп призвал к обмену пленными в Донбассе по формуле "всех на всех"

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (409)

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    В американском внешне политическом ведомстве заявили, что состоявшийся накануне обмен пленными является шагом к имплементации минских соглашений.
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Государственный департамент США призывает провести обмен пленными в Донбассе по формуле "все на всех", говорится в заявлении ведомства.

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кто эти люди, отказники в обмене пленными

    В ночь на четверг, 28 декабря, в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

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    "Этот обмен является шагом к имплементации минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта", — говорится в заявлении.

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР остаются заложниками еще 103 человека. 

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