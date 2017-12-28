Красный крест направил в Донбасс четыре грузовика с гумпомощью

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса четыре грузовика с гуманитарной помощью, сообщил в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию, линию разграничения пересекли четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, а именно — продуктовые и гигиенические наборы, офисное оборудование общим весом более 73,3 тонны от миссии Международного комитета "Красный Крест", — говорится в сообщении.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.