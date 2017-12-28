Кто эти люди, отказники в обмене пленными

Инесса Другова, РИА Новости Украина

27 декабря на блокпосте "Майорск" в недалеко от Горловки состоялся самый масштабный обмен пленными с начала конфликта в Донбассе. Были обменены 233 человека, которых запросили самопровозглашенные "ДНР и ЛНР" и 73 человека, которых запросила Украина.

Почему обменяли меньше, чем собирались

Из 74 заявленных в Украину вернулись 73 человека. Остаться в Донецке решила женщина, фамилия которой не называется. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что у нее проукраинская позиция, но семья в Донецке, поэтому остается", — написала Лариса Сарган.

Изначально утверждалось, что Украина выдаст 306 человек, но в день обмена выяснилось, что 79 человек, по сообщению украинской стороны, от обмена отказались.

В частности, 47 человек к 27 декабря уже отбыли наказание, вышли на свободу и не захотели приезжать на блокпост для обмена. 26 человек отказались от обмена, находясь непосредственно на блокпосту. Эти цифры с небольшой разницей озвучили Виктор Медведчук, омбудсмен Валерия Лутковская, заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская.

Один из тех, кто отказался ехать в самопровозглашенную ДНР, — бывший мэр Торецка Владимир Слепцов. Чтобы его не обменяли, он на блокпосту спрятался в автобусе журналистов.

И его можно понять. Представьте, попадает киевлянин, харьковчанин или одессит по обмену в ДНР или ЛНР: ни денег, ни документов, но зато спасибо, что живой. Гражданин Украины окажется в непризнанных республиках как новорожденный — другая реальность и другая жизнь, причем, далеко от дома и с зыбкой надеждой вернуться.

Главред одесского интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев отмечает, что для многих вышедших на свободу в рамках обмена пленными, начинается новый, не менее трудный этап жизни — вдали от родных городов, которые они должны были покинуть ради собственной безопасности. Яркий пример тому одесситы, обвиненные в так называемом "похищении" нардепа Алексея Гончаренко — отец погибшего 2 мая Геннадия Кушнарева, депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев и председатель союза ветеранов силовых структур Одесской области Анатолий Слободяник.

"Правда, в СБУ официально признали, что никакого похищения на самом деле не было, и все это было инсценировкой. Однако подозреваемые провели много месяцев в СИЗО по-настоящему… Их ждет чужая земля, а город, где они оставили все, что имели, будет для них отныне закрыт на неопределенный срок, - написал Юрий Ткачев на своей странице в Facebook. — На их лицах особой радости не видно: они надолго покидают родной город, где у них осталось все".

Силком в списки

В список обмениваемых не попали осужденные на 9 лет журналист Дмитрий Василец и его помощник Евгений Тимонин. Накануне обмена юрист Андрей Портнов заявил о согласии Васильца и Тимонина на обмен. Для этого им пришлось бы признать свою вину, отказаться от апелляции и попросить помилования у Порошенко.

Позже Василец и его адвокат объяснили причину согласия на обмен. По словам адвоката Светланы Новицкой, 6 октября 2016 года сотрудники СБУ насильно вкололи журналисту 15 доз неизвестного вещества. Когда эти же люди 20 декабря этого года снова зашли в камеру к журналисту, тот испугался, что все повторится, согласился на обмен, написал заявление о помиловании и отказался от апелляции, подписав все документы.

По информации РИА Новости Украина от источника, знакомого с ходом судебного процесса над журналистом Василием Муравицким, которого СБУ обвиняет в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций, с обвиняемым велись переговоры о возможности включения его в списки на обмен. Однако Муравицкий от обмена отказался.

Как сообщил журналист Алексей Мацука, десятки людей, которых Украина передала самопровозглашенным ЛДНР, не хотели участвовать в обмене. Их усиленно охраняли, чтобы не сбежали.

"Несколько десятков человек, которых отправили в Донецк со стороны Украины, не хотели туда. Были запросы остаться, "но не в тюрьме". Их усиленно охраняли вчера, когда, они уже были в районе Славянска, чтобы не сбежали "по лесу". Обвинения сняты, они "чистые", хотели остаться здесь, но пришлось уезжать "по обмену", — написал Мацука в Facebook.

Соцсети полны сообщений о том, что украинская сторона буквально насильно вносила в списки нелояльных власти граждан. Например, харьковчанин Юрий Апухтин, организатор движения "Юго-Восток", на прошлой неделе получил на руки приговор суда, который гласит, что он свободен. Тем не менее СБУ явно намеревались его обменять, удержав сразу после заседания суда. Юрий Апухтин запечатлен на фотографиях, опубликованных представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко в Facebook. Таким образом отбывший наказание человек был включен в списки обмена.

Как написал на своей странице в Facebook один из активистов "антимайдана" харьковчанин Спартак Головачев, накануне обмена «до поздней ночи, сотрудники (СБУ — Ред.) объезжали тяжело больных, отсидевших в тюрьмах харьковчан, пытаясь ложью и запугиванием увезти на обмен, вместо сидящих в тюрьмах. Конечно же, ребята писали отказы. На одной такой "встрече" присутствовал лично как правозащитник".

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Граждане России — про запас

Позже оказалось, что несколько человек не отказывались от обмена. Глава Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная сообщила, что 14 граждан РФ и один гражданин Эстонии, которые были включены в списки на обмен со стороны Украины, не отказывались от обмена, их выдали за отказников.

"Они прошли все процедуры для передачи их на другую территорию, в связи с чем просят помощи у правозащитных организаций! Лично мне подтвердили свое согласие именно на сегодняшний обмен граждане РФ Евгений Мефедов, Максим Сливко, Сергей Шилин, Егоров Сергей Геннадьевич, Чёрных Павел, Тимоновский Игорь, а также единственная среди них женщина Ковалис Ольга Валерьевна! Кроме того также там ждёт обмена гражданин Эстонии Поляков Владимир", — сообщила Елена Бережная.

Достоверная информация о том, что будет с гражданином Эстонии Владимиром Поляковым, который не был передан в Донбасс из-за некого "политического решения" Киева, отсутствует. Не знает о дальнейшей судьбе Полякова и его украинский адвокат Татьяна Монтян. Его из фильтрационного лагеря вернули в СИЗО. Адвокат россиянина Евгения Мефедова Валентин Рыбин подтвердил, что его подзащитный, подозреваемый в "подготовке свержения власти в Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной ДНР.

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что Киев в рамках обмена не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в РФ украинцев.

Что это, если не гражданская война?

"Судя по всему, обещано было нечто иное, в том числе должны были поменять граждан России, но в последний момент решили придержать для дальнейшего торга. Боюсь, что следующий раз может случиться не скоро, по той простой причине, что столь явно показывать свою недоговороспособность и неспособность выполнять свои обязательства — это не самая разумная политика украинской власти. Теперь с весны 2016 года вообще никого не меняли, а теперь обменять будет непросто. Возможно, опять будут просить Медведчука посодействовать, поскольку после таких оборотов, иметь дело с украинской стороной противная сторона не будет гореть большим желанием", — сказал РИА Новости политолог, руководитель Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Политолог обратил внимание, что в итоге произошел обмен граждан Украины на граждан Украины, среди которых есть и гражданские лица. Причем число лиц, переданных Украиной, значительно превышает число переданных самопровозглашенными республиками.

"Это называется практикой "взять в заложники" для количества, что абсолютно цинично и аморально. Вопрос в другом: неужели не понимают, когда говорят про "російську навалу", что в таком случае есть Женевская конвенция, есть статус военнопленных, которых нельзя судить, с которыми нужно обходиться в соответствии с Женевской конвенцией, и тот, кто ее не выполняет, априори военный преступник. А получается, что меняем собственных граждан на собственных граждан. И как объяснить вот этот кунштюк своим гражданам, когда по факту получается гражданская война. Но гражданская война — запрещенная в Украине дефиниция, она вне закона, поскольку любой, кто использует это определение, является «агентом врага». Посему вчерашний обмен сплошной сюр: мы рождены, чтоб Кафку сделать былью", — заключил Золотарев.