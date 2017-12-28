США ожидают освобождения остальных пленных в Донбассе в новом году

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости Украина. Посольство США в Киеве ожидает освобождения остальных пленных в Донбассе и выполнения минских договоренностей в 2018 году.

"Поздравляем находящихся дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения минских соглашений в 2018 году", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням чекаємо звільнення інших заручників та виконання Мінських угод у 2018-ому. #МирДонбасу — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 декабря 2017 г.

В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР - 165 и 73 человека соответственно.

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