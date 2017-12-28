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    США ожидают освобождения остальных пленных в Донбассе в новом году

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (396)

    (обновлено: )5603
    Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило, что "с нетерпением ждет освобождения остальных заложников и выполнения минских соглашений в 2018 году".
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 28 дек - РИА Новости Украина. Посольство США в Киеве ожидает освобождения остальных пленных в Донбассе и выполнения минских договоренностей в 2018 году.

    "Поздравляем находящихся дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения минских соглашений в 2018 году", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР - 165 и 73 человека соответственно.

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