Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских наблюдателей в Донбасс

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе, говорится в сообщении Госдепа по итогам этого разговора.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", — говорится в сообщении.

Кроме того Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы, связанные с ядерной программой КНДР. Они "подчеркнули, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не признают КНДР как ядерную державу. Стороны согласились, что будут продолжать работать в направлении дипломатического разрешения конфликта для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"Они обсудили важность поддержки женевского процесса для достижения мирного урегулирования сирийского конфликта, как это предусмотрено в совместном заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге, Вьетнам", — добавляет ведомство.

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Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции.