Процесс обмена пленными в Донбассе будет продолжен - МИД РФ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР будет продолжен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, безусловно, приветствуем гуманитарный аспект состоявшегося 27 декабря обмена пленными. То, что сотни человек в канун Нового года вернулись в свои семьи, к своим близким людям, не может не радовать. Вместе с тем мы понимаем, что это лишь начало процесса, исходим из того, что для полной реализации "всех на всех" в соответствии с шестым пунктом минских соглашений соответствующая работа будет продолжена", — сказала Захарова.

"Но, к сожалению, не можем не констатировать, что поведение киевского режима даже в рамках этой гуманитарной акции вызывает просто сожаление. Хорошо, что почти все получилось, даже несмотря на те шаги, которые киевский режим предпринимал", — добавила она.

В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

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