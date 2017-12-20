Крымчанину отменили украинский приговор за призыв вернуть полуостров РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Верховный суд Крыма отменил вынесенный шесть лет назад украинским судом приговор в отношении крымского общественника Валерия Подъячего, получившего условный срок за сепаратизм, сообщил РИА Новости защитник Подъячего в суде Олег Бондаренко.

Апелляционный суд Крыма в 2011 году приговорил крымского учителя математики и основателя пророссийского общественного движения "Народный фронт "Севастополь-Крым-Россия" Подъячего к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Основанием для приговора послужили обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Подъячий тогда публично выступил за объявление полуострова территорией, находящейся под юрисдикцией РФ, и призвал на всех госучреждениях вывесить российский триколор.

"Верховный суд Крыма отменил ранее вынесенный приговор в отношении Валерия Подъячего. Но это решение половинчатое, так как суд не предусмотрел право на реабилитацию", — сказал РИА Новости Бондаренко.

По его словам, в связи с этим решение суда планируется обжаловать. "Подъячий должен быть реабилитирован. Его доброе имя должно быть восстановлено", — подчеркнул Бондаренко.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.