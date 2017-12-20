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    Россия

    В России резко отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (242)

    (обновлено: )807131
    По словам замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергея Железняка, инициированный Украиной и рядом антироссийски настроенных политиков в ЕС и США проект резолюции ООН по Крыму является политической провокацией.
    Сессия Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Украинская резолюция по ситуации в области прав человека в Крыму, принятая Генассамблеей ООН, является политической провокацией, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Павел Жебривский / Facebook
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    Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

    "Инициированный Украиной и рядом антироссийски настроенных политиков в ЕС и США проект резолюции ООН по Крыму является политической провокацией. Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму", — цитирует Железняка его пресс-служба.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Депутат также напомнил, что многие западные политики уже побывали в Крыму и "поняли, что целью украинских "борцов за права человека" является фабрикация вранья о нашей стране".

    "Текст преследует задачу подогреть антироссийские настроения, чтобы оправдать в глазах западного общества расходы на сдерживание нашей страны и финансирование киевского режима" – указал Железняк.

    Парламентарий подчеркнул, что вызывает "крайнее возмущение", что мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине опубликовала доклад со слов "украинских политиканов", "даже не удосужившись посетить Крым".

    "Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям", — подытожил политик.

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