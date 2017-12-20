наверх
20.12.201712:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кремль отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

    (обновлено: )990110
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие Генассамблей ООН резолюции, в которой осуждаются "нарушения прав человека в Крыму и незаконное установление на полуострове российских законов".
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    RIA News Коробейников Дмитрий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Кремле считают неправильной и не согласны с принятой Генассамблеей ООН украинской резолюцией по ситуации с правами человека в Крыму, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Павел Жебривский / Facebook
    Нужна ли помощь ООН Донбассу?

    "Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать принятие Генассамблей ООН резолюции, в которой осуждаются "нарушения прав человека в Крыму и незаконное установление на полуострове российских законов".

    Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

    Читайте также: Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент