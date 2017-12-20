Кремль отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Кремле считают неправильной и не согласны с принятой Генассамблеей ООН украинской резолюцией по ситуации с правами человека в Крыму, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать принятие Генассамблей ООН резолюции, в которой осуждаются "нарушения прав человека в Крыму и незаконное установление на полуострове российских законов".

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

Читайте также: Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму