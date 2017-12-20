В Крыму новорожденного назвали Биткоином

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Крыму семейная пара назвала своего новорожденного сына в честь основной криптовалюты Биткоином, сообщают finmedia.net.

Отцом малыша является житель Симферополя 31-летний Олег, который заявил, что имя Биткоин выбрано не случайно. Таким образом, отец семейства решил поддержать криптоиндустрию и выразить благодарность. По его словам, именно биткоину он обязан своими финансовыми успехами и прочному семейному положению. Кроме того, он уже придумал имена и для будущих детей. Если у них родится дочь, то она получит имя Даша, в честь еще одной криптовалюты — Dash. Ну а если в будущем у пары родится еще один сын, то его нарекут в честь мифического создателя биткоина — Сатоши.

Сообщается, что Биткоин Олегович родился весом в 3 кг и полностью здоров.

Напомним, самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) подешевела более чем на 13% на фоне заявлений финансовых ведомств разных стран о недоверии к криптовалюте, следует из данных торгов.