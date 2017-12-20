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    Общество

    В Крыму новорожденного назвали Биткоином

    (обновлено: )228
    Ребенка назвали Биткоином, так как именно благодаря криптовалюте отец новорожденного сделал свое благосостояние.
    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Крыму семейная пара назвала своего новорожденного сына в честь основной криптовалюты Биткоином, сообщают finmedia.net.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вот он был и нет его. Биткоин взлетел и резко падает

    Отцом малыша является житель Симферополя 31-летний Олег, который заявил, что имя Биткоин выбрано не случайно. Таким образом, отец семейства решил поддержать криптоиндустрию и выразить благодарность. По его словам, именно биткоину он обязан своими финансовыми успехами и прочному семейному положению. Кроме того, он уже придумал имена и для будущих детей. Если у них родится дочь, то она получит имя Даша, в честь еще одной криптовалюты — Dash. Ну а если в будущем у пары родится еще один сын, то его нарекут в честь мифического создателя биткоина — Сатоши.

    Сообщается, что Биткоин Олегович родился весом в 3 кг и полностью здоров.

    Напомним, самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) подешевела более чем на 13% на фоне заявлений финансовых ведомств разных стран о недоверии к криптовалюте, следует из данных торгов.

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