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    Россия

    Российского астролога оштрафовали за прогноз на выборы президента

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (144)

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    Предсказание было опубликовано в газете "Джентри", главредом которой является звестный приморский астролог Александр Ремпель. Астролог в обсуждении поста в Facebook написал, что "не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы".
    Александр Ремпель
    Александр Ремпель в facebook

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Известного приморского астролога Александра Ремпеля оштрафовали за прогноз о победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Эту информацию РИА Новости подтвердили в управлении Роскомнадзора по Приморскому краю.

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    Предсказание было опубликовано в газете "Джентри", главредом которой является Ремпель. По данным местного ИА PrimaMedia, астролог в обсуждении поста в Facebook о работе Роскомнадзора написал, что его оштрафовали и что он "не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы".

    "До выборов мы составили административный протокол, направили его в суд. Там было неверное оформление публикации перед выборами. Избирком установил, что есть нарушения", — сказал РИА Новости представитель управления Роскомнадзора.

    Официальным комментарием краевого избиркома РИА Новости пока не располагает.

    Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

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