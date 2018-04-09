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    Россия

    СМИ узнали о судьбе МММ после смерти Мавроди

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    По словам менеджеров МММ, продолжать деятельность проекта в настоящее время нет смысла, поскольку "нет уверенности в том, что удастся воплотить все задумки" Сергея Мавроди.
    Реклама МММ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Администрация проекта МММ (Mavrodi Mundial Moneybox) объявила о прекращении деятельности компании, сообщает со ссылкой на руководство пирамиды нигерийское издание Premium Times.

    Закрытие связано со смертью Сергея Мавроди. По словам менеджеров проекта, продолжать деятельность теперь не имеет смысла, поскольку "нет уверенности в том, что удастся воплотить все задумки" основателя.

    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Великий аферист или гений? Умер Сергей Мавроди

    Согласно сообщению, в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли деньги, а некоторые участники до последнего верили в свои шансы получить прибыль от участия в проекте.

    Сергей Мавроди умер в конце марта на 63-м году жизни. В 1992 году он основал компанию МММ, которая вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида. По различным данным, число вкладчиков компании составило от десяти до 15 миллионов человек.

    В 2003 году Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество в крупных размерах. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек, общий ущерб от работы компании оценивается более чем в 110 миллионов рублей. После освобождения Мавроди основал несколько похожих на МММ проектов и смог привлечь к ним новых вкладчиков, в том числе и за рубежом.

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