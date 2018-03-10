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Тег
МММ
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Минфин о компенсациях за участие в "МММ": очередная "схема"
16:38 05.02.2018
243
Предполагаемый крах МММ-2011
По данным Минфина, в последнее время в ведомство приходят сообщения о том, что от имени министерства поступают звонки гражданам, которым предлагают получить компенсацию за участие в АО "МММ".
Власти Индии задержали россиянина, работавшего на MMM India
17:16 04.07.2013
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Как рассказал представитель полиции, Майкл Гулахев (Michael Gulakhev) и Дженнифер Менезес (Jennifer Menezes) занимались "продвижением и координацией работы компании через интернет".
Суд в Индии оставил под стражей россиян, задержанных по делу MMM
17:40 21.06.2013
3
Россияне находятся под стражей на основании заявления, поступившего от одного из жителей Мумбаи. Ни полиция, ни суд пока не выдвигали им обвинения, отметил дипломат.
Арестованные в Индии по делу "MMM" россияне переданы полиции Мумбаи
13:13 11.06.2013
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Сейчас арестованные находятся в тюрьме при участке. Они были накануне переведены туда после того, как их выписали из больницы, куда они попали из-за голодовки.
Трое россиян арестованы в Индии за мошенничество по схеме "МММ"
08:20 30.05.2013
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Полиция восточного индийского штата Ассам арестовала по подозрению в мошенничестве шестерых сотрудников фирмы Mavrodi Mondial Moneybox, трое из которых - граждане России.
Мавроди хочет стать президентом России
13:37 11.04.2013
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Основатель МММ Сергей Мавроди считает свою организацию единственной реальной оппозицией в России и заявляет о намерении баллотироваться в будущем в президенты РФ.
Обвинение по делу "МММ-2011" в Белоруссии предъявлено шести лицам
15:32 24.01.2013
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Обвинение по делу "МММ-2011" в Белоруссии предъявлено шести лицам, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Валентин Шаев на пресс-конференции в четверг в Минске.
Мавроди объявил о создании политической партии МММ
08:24 17.09.2012
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Предполагаемый крах МММ-2011
Ранее Мавроди заявлял, что в Украине создана политическая партия МММ, и парламентские выборы в этой стране он намерен использовать в качестве рекламы проекта.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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