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    МММ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    МММ
    Минфин о компенсациях за участие в "МММ": очередная "схема"
    16:38 05.02.2018
    243Предполагаемый крах МММ-2011
    По данным Минфина, в последнее время в ведомство приходят сообщения о том, что от имени министерства поступают звонки гражданам, которым предлагают получить компенсацию за участие в АО "МММ".
    МММ
    Власти Индии задержали россиянина, работавшего на MMM India
    17:16 04.07.2013
    9
    Как рассказал представитель полиции, Майкл Гулахев (Michael Gulakhev) и Дженнифер Менезес (Jennifer Menezes) занимались "продвижением и координацией работы компании через интернет".
    МММ
    Суд в Индии оставил под стражей россиян, задержанных по делу MMM
    17:40 21.06.2013
    3
    Россияне находятся под стражей на основании заявления, поступившего от одного из жителей Мумбаи. Ни полиция, ни суд пока не выдвигали им обвинения, отметил дипломат.
    МММ
    Арестованные в Индии по делу "MMM" россияне переданы полиции Мумбаи
    13:13 11.06.2013
    2
    Сейчас арестованные находятся в тюрьме при участке. Они были накануне переведены туда после того, как их выписали из больницы, куда они попали из-за голодовки.
    МММ
    Трое россиян арестованы в Индии за мошенничество по схеме "МММ"
    08:20 30.05.2013
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    Полиция восточного индийского штата Ассам арестовала по подозрению в мошенничестве шестерых сотрудников фирмы Mavrodi Mondial Moneybox, трое из которых - граждане России.
    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    Мавроди хочет стать президентом России
    13:37 11.04.2013
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    Основатель МММ Сергей Мавроди считает свою организацию единственной реальной оппозицией в России и заявляет о намерении баллотироваться в будущем в президенты РФ.
    Офис МММ 2011
    Обвинение по делу "МММ-2011" в Белоруссии предъявлено шести лицам
    15:32 24.01.2013
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    Обвинение по делу "МММ-2011" в Белоруссии предъявлено шести лицам, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Валентин Шаев на пресс-конференции в четверг в Минске.
    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    Мавроди объявил о создании политической партии МММ
    08:24 17.09.2012
    16Предполагаемый крах МММ-2011
    Ранее Мавроди заявлял, что в Украине создана политическая партия МММ, и парламентские выборы в этой стране он намерен использовать в качестве рекламы проекта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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