Названы причины смерти основателя МММ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. У основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди было несколько хронических заболеваний, сообщил радиостанции "Говорит Москва" источник в медицинских кругах.

"У него была язва 12-перстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75%. Кроме этого были признаки хронической алкогольной интоксикации", — сообщил собеседник.

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О смерти Мавроди стало известно 26 марта. Он умер в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Сообщалось, что Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. "Скорую" ему вызвал случайный прохожий.