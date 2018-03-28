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    Названы причины смерти основателя МММ

    (обновлено: )962
    По данным СМИ, у Сергея Мавроди была язва 12-перстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца.
    Рассмотрение жалобы на арест основателя пирамиды МММ С.Мавроди
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. У основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди было несколько хронических заболеваний, сообщил радиостанции "Говорит Москва" источник в медицинских кругах.

    "У него была язва 12-перстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75%. Кроме этого были признаки хронической алкогольной интоксикации", — сообщил собеседник.

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    О смерти Мавроди стало известно 26 марта. Он умер в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Сообщалось, что Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. "Скорую" ему вызвал случайный прохожий. 

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