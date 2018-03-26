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    Умер основатель МММ Сергей Мавроди - СМИ

    (обновлено: )120451
    Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца.
    Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА нвости Украина. 

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    В Москве в ночь на 26 марта скончался основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, сообщает "Московский комсомолец".

    По информации издания, Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. "Скорую" ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.

    Напомним, Мавроди в 1992 году создал компанию "МММ". Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. По различным оценкам, число пострадавших от МММ людей достигло 10-15 миллионов человек.

    В 1994 году Мавроди стал депутатом российского парламента. Тогда он объявил, что отказывается от привилегий: зарплаты и машины. Мавроди подчеркивал, что стал депутатом только ради неприкосновенности. Через два года, перед президентскими выборами в 1996 году, его лишили мандата.

    В 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

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