Минфин о компенсациях за участие в "МММ": очередная "схема"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Минфин Украины в понедельник заявил, что власти не выплачивают гражданам никаких компенсаций за участие в финансовой пирамиде АО "МММ".

По данным Минфина, в последнее время в ведомство приходят сообщения о том, что от имени министерства поступают звонки гражданам, которым предлагают получить компенсацию за участие в АО "МММ". По данным ведомства, мошенники звонят из Киева под разными именами и сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить акции и какой "налог" для этого необходимо оплатить.

"Согласно статье 152 Гражданского кодекса Украины, акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению каких-либо выплат акционерам АО "МММ", информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство рекомендует гражданам, получившим подобные звонки, обращаться в правоохранительные органы.

Самой известной финансовой пирамидой в СНГ является "МММ" Сергея Мавроди. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а в начале января 2011 года объявил о запуске нового проекта — МММ-2011.