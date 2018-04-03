наверх
03.04.201811:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    СК РФ возбудил уголовное дело против Авакова

    (обновлено: )594130
    Главным следственным управлением СК России возбуждено дело в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. СК РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Заседание Верховной Рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ и скандал с Савченко. Чего ждать от Рады?

    "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России", — сказала Петренко.

    По данным следствия, Аваков давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента.

    "В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны", — заявила Петренко.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента РФ на территории Украины, заявив, что Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их участию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Марш националистов по центру Киева
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Сайт "Миротворец"
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ