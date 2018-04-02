В России ответили на информацию о саммите Украины, ФРГ и Франции

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел России пока ничего не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

"В МИД России о такой встрече пока ничего не знают", — сказал собеседник агентства.

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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.