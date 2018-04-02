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    В России ответили на информацию о саммите Украины, ФРГ и Франции

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (601)

    (обновлено: )83641
    Источник во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации сообщил РИА Новости, что в МИД РФ не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН в Донбассе.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Министерстве иностранных дел России пока ничего не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

    Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

    Порошенко и Могерини
    @petroporoshenko
    Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле

    "В МИД России о такой встрече пока ничего не знают", — сказал собеседник агентства.

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    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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