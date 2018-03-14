Песков ответил на угрозу изоляции России из-за "дела Скрипаля"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об угрозе изоляции России из-за "дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля", выразил надежду, что возобладает здравый смысл и другие страны задумаются об обоснованности упреков в адрес Москвы.

"Что касается угрозы изоляции… здесь собственно, мы надеемся, что возобладает здравый смысл и что другие страны, по крайней мере, задумываются о том, есть ли какие-то доказательства, нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы. Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может", — заявил Песков журналистам.

При этом он добавил, что британские СМИ при освещении истории со Скрипалем показали свое качество, вряд ли они заслуживают внимания как источник информации.

"Я сказал все, что от меня требовалось сказать по этому сюжету, необходимости в дальнейших каких-то словах не вижу", — заявил Песков.

"Что касается британских СМИ, то они показали свое качество и в этой истории тоже. Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания как надежный источник информации, скорее, наоборот", — отметил пресс-секретарь российского президента.

Четвертого марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По данным британской стороны, они был отравлены нервно-паралитическим веществом. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна РФ. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры".

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.