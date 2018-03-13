Меркель серьезно отнеслась к мнению Лондона о "следе РФ" в деле Скрипаля

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель со всей серьезностью относится к оценкам британского правительства в вопросе об ответственности России за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ.

Об этом Меркель заявила по итогам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мей, сообщила пресс-служба.

"Канцлер решительно осудила это нападение и подчеркнула, что она очень серьезно относится к оценке правительства Великобритании вопроса об ответственности России за нападение. Россия должна оперативно реагировать на законные вопросы со стороны правительства Великобритании и последовать требованию о полном и скорейшем раскрытии соответствующей программы по химическому оружию перед Организацией по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишен воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании в 2010 году после того, как его помиловали и вместе с двумя другими россиянами, осужденными за государственную измену, обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. По её мнению, это было сделано либо с подачи правительства РФ, либо в результате потери Россией контроля над веществом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.