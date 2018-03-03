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    Россия

    Москва предлагает Вашингтону сесть за стол переговоров - источник

    (обновлено: )35821
    Как отметил источник, у России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами, новейший гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард", "Кинжал" и другие сверхсовременные системы вооружения.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Москва предлагает Вашингтону сесть за стол переговоров по безопасности, а не бряцать оружием, как это ранее пытались сделать США и НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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    "Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО", — сказал он.

    Как отметил источник, у России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами, новейший гиперзвуковой стратегический комплекс "Авангард", "Кинжал" и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал президент России Владимир Путин.

    Причем высокоточное оружие нового поколения — уже на боевом дежурстве, добавил источник. По его словам, лучше всего об этом и сказал сам Путин: "Не хотели послушать нас тогда?— Послушайте сейчас".

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любое применение ядерного оружия против РФ или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным.

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