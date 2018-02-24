Вступил в силу. В МИД РФ резко отреагировали на закон по Донбассу

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Практическое применение закона о реинтеграции Донбасса грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке страны, Запад должен повлияет на Киев, чтобы не допустить гибельного для Украины сценария, заявило министерство иностранных дел РФ.

"Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (закон о реинтеграции Донбасса), опубликованный в пятницу газете Верховной Рады "Голос Украины", вступил в силу.

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На сайте "Голоса Украины" приводится полный текст закона.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".