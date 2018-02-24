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    Вступил в силу. В МИД РФ резко отреагировали на закон по Донбассу

    Тема:

    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (290)

    (обновлено: )940121
    Как заявило министерство иностранных дел РФ, практическое применение закона по Донбассу грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Практическое применение закона о реинтеграции Донбасса грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке страны, Запад должен повлияет на Киев, чтобы не допустить гибельного для Украины сценария, заявило министерство иностранных дел РФ.

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    "Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

    Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (закон о реинтеграции Донбасса), опубликованный в пятницу газете Верховной Рады "Голос Украины", вступил в силу. 

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    На сайте "Голоса Украины" приводится полный текст закона.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

    Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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    Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".

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