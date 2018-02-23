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    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе

    (обновлено: )59218
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины направил ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма, заявил глава ведомства Павел Климкин.

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    Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

    "Отправили ноту МИД РФ: решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — написал Климкин в пятницу на своей странице в Twitter.

    ​Он также написал, что Киев выступает против проведения выборов президента РФ на не подконтрольных украинской власти территориях в Донбассе. Климкин сообщил, что если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.

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