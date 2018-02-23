В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе

Евгений Котенко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины направил ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма, заявил глава ведомства Павел Климкин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

"Отправили ноту МИД РФ: решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — написал Климкин в пятницу на своей странице в Twitter.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 февраля 2018 г.

​Он также написал, что Киев выступает против проведения выборов президента РФ на не подконтрольных украинской власти территориях в Донбассе. Климкин сообщил, что если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.