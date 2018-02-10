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    Прогноз: диверсанты и авиация - главные сценарии возможной войны с РФ

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    МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.
    Российские военные на учениях. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ.

    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США представили ядерную доктрину и назвали своих врагов

    Ранее сообщалось, что МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время.

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    По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

    В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.

    "Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений", — говорится в разделе "Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника" научно-методического труда МЧС России.

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    По оценке экспертов российского ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

    Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

    Напомним, в России негативно отреагировали на недавно представленную ядерную доктрину США. 

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