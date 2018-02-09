В Киеве война с МАФами только начинается - чиновник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Киеве в подземном переходе у станции метро "Майдан Незалежности" планируют демонтировать все ролетные ряды, то есть убрать 121 торговую точку, поскольку у них отсутствуют правовые основания там находиться. Об этом сообщил первый замдиректора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий. Предприниматели уже начали собирать и вывозить свое имущество. А в среду коммунальщики уже демонтировали несколько МАФов на Радиорынке в Киеве.

Подробнее об освобождении улиц города от временных сооружений и наружной рекламы первый замдиректора Департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий лично рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що можна сказати зараз про ситуацію зі знесенням кіосків в центрі Києва? Це продовження політики звільнення Києва від МАФів?

— Звісно, що є у нас проблема з МАФами, і зараз ведеться, як Ви кажете, політика звільнення Києва з цих небезпечних рук. Дійсно, нам потрібно впорядкувати МАФи, для того, щоб киянам було комфортно жити в рідному місті.

Як ви домовляєтесь з власниками МАФів і як вирішуєте спірні моменти?

— Правила благоустрою передбачають, що ми завжди попереджаємо підприємців про те, що вони повинні або надати дозвільну документацію, або демонтувати власними силами свою тимчасову споруду. У разі, якщо вони не відреаговують на припис, який дає їм інспектор з благоустрою, в Департаменті благоустрою, в комісії, приймається відповідне рішення про демонтаж і дається відповідне доручення комунальних підприємствам. Звичайно, що ми стикаємося з різними проблемами вже і під час демонтажу, це і пробиті колеса, і погрози, і так далі. Але це нас не зупинить, бо курс взятий для того, щоб упорядкувати всі тимчасові споруди, і завдання буде виконано.

Демонтують всі МАФи? Тобто перезаключати договори немає сенсу і можливості?

— Ні, демонтують тільки ті МАФи, у яких відсутня будь-яка дозвільна документація. Ті МАФи, у яких є відповідна дозвільна документація, вони сплачують пайову участь, то вони здійснюють свою підприємницьку діяльність. Адже ми таким чином, крім того, що впорядковуємо МАФи, також ми захищаємо тих підприємців, які чесно платять всі податки та збори, тому що одні платять податки та збори і намагаються легально здійснювати свою діяльність, а інші не платять ні податків, ні пайової участі, і, наприклад, стоять біля тих, які платять податки, вони ж є неконкурентоспроможними. Тому ми, перш за все, хочемо захистити тих підприємців, які легально здійснюють свою підприємницьку діяльність.

А ті що лишаються, у яких все добре з документацією, вони якось вписуються в особливу концепцію щодо МАФів? Зовнішній вигляд, тощо.

— В Києві розроблена комплексна схема, яка передбачає впорядкування цих тимчасових споруд. Розроблена вона таким чином: підприємці будуть погоджувати паспорти, щоб ці тимчасові споруди не попадали в зону обмежень, щоб вони не стояли на перехрестях, щоб вони не стояли біля виходів з метро, щоб вони не стояли на будь-яких комунікаціях і так далі. Щоб і киянам було зручно пересуватися, безпосередньо комунальній техніці було зручно працювати, прибирати місто. Підприємці всі, після виграшу конкурсів, вони оформляють паспорти і оформляють паспорти на п'ять років. Тим часом, також в Києві вже є затверджений єдиний архетип, всі МАФи будуть в одному архетипі, будуть зменшені площі, щоб воно виглядало естетично і не попадало в зону обмежень.

Чи багато, взагалі, скарг від власників МАФів, та до кого скаржаться?

— Як правило, звичайно, що в основному скаржаться і штучно створюють ці проблеми ті підприємці, які незаконно здійснюють свою підприємницьку діяльність. Таким чином вони намагаються захистити свій нелегальний бізнес. Але як я вже сказав, рішення прийнято, і воно — досить тверде, як для того, щоб повністю впорядкувати ці МАФи і навести лад в цьому питанні.

Чи створює місто якусь альтернативу для торговців? Наприклад, нові робочі місця, або це лише власні проблеми торговців?

— Якщо ми візьмемо комунальні чи приватні ринки, у них дуже багато площ простоює. Можна як мінімум запропонувати їм альтернативні місця на ринку. Також ми розуміємо, якщо є там попит, то буде і пропозиція. Ті підприємці, більшість з них переходять в капітальні споруди. Якщо ви навіть гуляєте по Києву, ви можете спостерігати, що на перших поверхах всюди пишеться: оренда, оренда, оренда, де є тимчасові споруди. Звичайно, що підприємцям невигідно заходити в перший поверх, тому що їм простіше і рентабельніше поставити нелегальний МАФ біля першого поверху і здійснювати там діяльність. Але якщо їх звідти забрати і там їх не буде, звичайно, що вони підуть і на перший поверх. А так само з'являться і робочі місця. Не завжди ці МАФи це є малий бізнес, адже 80% всіх тимчасових споруд тримає кілька людей. Це далеко не малий бізнес.

Смотрите также: На Контрактовой площади демонтируют все МАФы

Проблему со сносом киосков в Киеве в эфире "ГС" также прокомментировал эксперт по недвижимости Олег Приходько.

Насколько Вы согласны с мнением, что Киев нужно очистить от МАФов? Насколько они кстати на улицах современного города?

— В зависимости с какой стороны посмотреть. Если мы посмотрим со стороны Азии, где уличная торговля развита и присутствует во многих городах, то это — нормально. С другой стороны, если мы посмотрим на западную цивилизацию, увидим, что в Европе это не распространено. Естественно, это минус. Если мы говорим о вопросе архитектуры, то, конечно, это минус для города. С другой стороны, если это востребованная услуга для жителей, это плюс, потому что 20 лет киевляне и гости столицы приходят и гривной своей голосуют за то, чтобы эти МАФы были, потому что это дешево, удобно и рядом с домом.

Как эксперт по недвижимости, какой точки зрения Вы придерживаетесь? Азиатской или европейской?

— Я считаю, то, что востребовано среди жителей Украины, оно должно быть. Другое дело, в какой форме. Просто взять и разрушить… скорее всего, это неправильная концепция. Если разрушается и приводится в порядок благоустройство столицы, то нужно предложить альтернативу. Например, строительство тех же МАФов, но более больших, цивилизованных, подключенных к электричеству, освещенных, с коммуникациями, водопроводом, санузлами, куда можно приходить, делать свои покупки, которые будут рядом с домом, чтобы это было безопасно, удобно и красиво.

Город в состоянии предложить такие торговые площадки для мелких предпринимателей?

— Было бы желание и финансы. К примеру, те площадки, которые были "удачно" разрушены, например, возле метро "Оболонь": большая площадка была, на которой были арендаторы и сетевые магазины, и аптеки, и продуктовые магазины, однажды утром их разрушили и уже около года стоит пустая площадка, которую заняли хаотичные парковщики автомобилей. То есть, "свято место пусто не бывает", если разрушили торговлю, можно использовать бесплатную автопарковку. В то же время, никто не занялся вопросом… ну, скорее всего, не было и финансирования, для того чтобы построить там не МАФы, как мы называем, а один большой МАФ, который будет востребован.

Напомним, исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Андрей Андреев в эфире "ГС" рассказал, как пройдет "очистка" Андреевского спуска от МАФов. По его словам, предприниматели на Андреевском работают без документов и не платят налоги в бюджет столицы.