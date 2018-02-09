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    В России школьница погибла, уронив телефон в ванну с водой

    (обновлено: )88302
    Девочка, находясь дома вместе с мамой, пошла купаться в ванную комнату. Она взяла с собой мобильный телефон с зарядным устройством к нему и электрический удлинитель.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В подмосковном Серпухове 13-летняя школьница погибла от удара током в ванной комнате. По предварительной информации, девочка взяла с собой телефон и начала водные процедуры. Следователи уже начали устанавливать обстоятельства смерти школьницы.

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    "Проводится доследственная проверка по факту смерти школьницы", — прокомментировали в Следственном комитете по Московской области, передает российская "Комсомольская правда".

    Как удалось уже установить следователям, вечером девочка, находясь дома вместе с мамой, пошла купаться в ванную комнату. Она взяла с собой мобильный телефон с зарядным устройством к нему и электрический удлинитель.

    Сначала мама слышала шум воды, позже ей показалось, что дочка долго не выходит из ванной комнаты. Стала прислушиваться, а через некоторое время мама девочки решила заглянуть в ванную комнату.

    Женщина была в ужасе — ее девочка лежала в воде без движения. Также в ванне в воде плавал мобильный телефон, подключенный к электрическому удлинителю.

    "Причина смерти, по предварительной информации, наступила в результате поражения электрическим током. Продолжается проведение проверочных мероприятий по результатам которых будет принято процессуальное решение", — сказали в Следственном комитете по Московской области.

    Напомним, под Харьковом школьник нашел гранату возле детсада.

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