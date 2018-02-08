наверх
08.02.201817:15
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД РФ требует от США прекратить "охоту" на россиян по всему миру

    (обновлено: )168
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число арестов российских граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Москва призывает Вашингтон прекратить практику задержания российских граждан в третьих странах, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Минфин США испугался введения санкций на госдолг РФ

    "К сожалению, число арестов наших граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти. Причем на 2017 год пришелся по-настоящему всплеск — было 11 случаев", — заявила она.

    Захарова напомнила, что МИД России регулярно публикует рекомендации на этот счет россиянам, выезжающим за рубеж, и призвала относиться к ним серьезно.

    "Опасность абсолютно реальна. Россиян, которые были взяты на заметку американскими спецслужбами, просто зачастую специально выманивают за границу под различными предлогами, потом арестовывают и вывозят в США. Все эти случаи известны", — заявила представитель МИД.

    По ее словам, россияне подвергаются "соответствующим мерам воздействия, угрозам".

    "Также мы безусловно требуем от США прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру, хотя, к сожалению, готовности США не проявляют", — добавила она.

    Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    "Национальные дружины" в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину