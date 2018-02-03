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    Россия

    Ядерная доктрина США. МИД РФ обвинил Вашингтон в подтасовках

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    В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона "неоднократно подчеркивала приверженность нашим обязательствам по Статье VI ДНЯО (договору о нераспространении ядерного оружия)".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Заявления Вашингтона о том, что Москва отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, являются откровенной подтасовкой, заявили в субботу в МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США.

    Церемония прощания с Леонидом Каденюком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Ещё один пример откровенной "подтасовки" – содержащееся в документе утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений",- говорится в комментарии МИД РФ.

    В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона "неоднократно подчеркивала приверженность нашим обязательствам по Статье VI ДНЯО (договору о нераспространении ядерного оружия)", также Москва "не раз отмечала открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности".

    "Обращали внимание, в том числе американцев, что созданию надлежащих условий для продвижения по пути ядерного разоружения способствовало бы решение ключевых проблем в контексте обеспечения стратегической стабильности, таких как одностороннее и ничем не ограниченное развертывание глобальной системы ПРО США, реализация концепции "глобального удара", отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и отказаться от возможности размещения оружия в космосе", — отметили в российском МИД.

    Пентагон обнародовал в пятницу, 2 февраля, ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

    В доктрине указывается, что США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерное оружие.

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